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Osmaniye'de son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında 130 kişi gözaltına alındı

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 130 kişi gözaltına alındı.


Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 1-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 130 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şahısların üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 86,373 gram esrar, 792,57gram bonzai, 379, 9 gram eroin, 178,13 gram metamfetamin, 32 adet ecsytacy hap, 21 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6 adet suboxone hap, 5 adet captagon hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 31 şüpheliden Ö.G, M.Ö, F.K.T, H.M.Y, E.E, E.A, K.Ş, D.S, Y.S, İ.Ş, İ.B.T, M.E, M.A, S.T, O.D. ve M.E.B. isimli 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 90 şahıs ise emniyetten serbest bırakıldı.

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