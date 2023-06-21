Osmaniye'de sporda dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi

Osmaniye'de tamamlanan eğitim-öğretim yılında okul sporları çerçevesinde kent genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren 46 sporcu ve öğretmene başarı belgeleri verildi.

Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, yarışmalara katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Yaşanılan 6 Şubat deprem felaketine rağmen 2022-2023 eğitim öğretim yılında kent genelinde tüm okullarımızdan ülke geneline müsabakalara katılan öğrencilerimizle okul sporları çerçevesinde 48 öğrenci ile 53 derece elde edilmiştir. Bu derecelerden ulusal düzeyde 21 birincilik, 12 ikincilik, 7 üçüncülük, uluslararası düzeyde ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük derecemiz bulunmaktadır. Branş bazında atletizmde 9, bowlingde 12, curlingte 2, güreşte 6, serbest güreşte 1, halterde 1, kickboksta 8, krosta 6, oryantiringte 5, point fightingte 1 ve tekvandoda 2 olmak üzere 10 branşta başarı elde edilmiştir" dedi.

Öğretmen ve sporcuları tebrik ederek başarı belgelerini veren Vali Erdinç Yılmaz ise, "Gösterdiğiniz başarı bizim için gerçekten önemli, gurur verici. Allah başarılarınızı daim etsin. Çok önemli başarılar elde ediyorsunuz, inşallah daha da ileriye gidelim, başarının sınırı yok. Türkiye'de hep siz birinci olun, hep başarılı olun, dileğimiz o. Osmaniye'mize bu yakışır. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü hem Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü çok başarılı buluyorum, her iki Müdürümüzü, yönetimi, arkadaşları kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin, başarınız daim olsun" diye konuştu.