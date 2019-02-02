Osmaniye'de suçlulara yuva olan metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye'de polisin "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Suçlara Yuva Kalmasın' projesi kapsamında metruk binalar bir bir tespit ediliyor.

Bu çalışmada, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerindeki bir metruk binanın ilk olarak fotoğrafları ve görüntüsü alınıp raporlandı. Ardından, Osmaniye Belediyesine yıkılması için adresi verilen bina, iş makinaları ve polis gözetiminde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatı doğrultusunda, mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlerin mesken haline getirdiği metruk binaların tespiti durumunda yıkımların süreceği kaydedildi.

Mahalle Muhtarı İsa Kama, yapılan çalışmadan dolayı, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş başta olmak üzere emeği geçen polislere ve belediye ekibine teşekkür etti.