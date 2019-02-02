İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de suçlulara yuva olan metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye’de polisin "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Osmaniye'de polisin "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Suçlara Yuva Kalmasın' projesi kapsamında metruk binalar bir bir tespit ediliyor.


Bu çalışmada, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerindeki bir metruk binanın ilk olarak fotoğrafları ve görüntüsü alınıp raporlandı. Ardından, Osmaniye Belediyesine yıkılması için adresi verilen bina, iş makinaları ve polis gözetiminde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.


İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatı doğrultusunda, mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlerin mesken haline getirdiği metruk binaların tespiti durumunda yıkımların süreceği kaydedildi.


Mahalle Muhtarı İsa Kama, yapılan çalışmadan dolayı, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş başta olmak üzere emeği geçen polislere ve belediye ekibine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.