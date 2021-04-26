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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu

Osmaniye’de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2’si kayboldu.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerinin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada çocuk suya düşünce diğerleri onu kurtarmak istedi. Ancak 4 çocuk düştükleri sulama kanalından boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.


Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan Sadık Karataş (10) ile Şükran Karataş (9) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) suda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Sulama kanalındaki iki çocuğun bulunması için olay yerine dalgıç ekibi çağrıldı.

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