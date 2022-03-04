Osmaniye'de suya indirim

Osmaniye Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7'lik KDV indirimine ilave olarak su ücretini yüzde 7 ucuzlattı.

Osmaniye Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında gerçekleşti. Meclis'in ilk oturumunda 131 nolu karar ile 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belediye şebeke su cari satış fiyatlarında mecliste grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinin oy birliği ile indirim kararı alındı. Ayrıca 2022 yılı için de suya zaman uygulanmazken KDV indiriminin yanı sıra ilave yüzde 7'lik indirim yapıldı.

‘Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan iller arasında ilk sıralardayız' diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Görev süresi boyunca daima hemşerilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bugün ise bir an önce bitmesini istediğimiz ve bitmesi için büyük gayret gösterdiğimiz pandemi sürecinin neden olduğu ekonomik nedenlerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talepleri ve hemşerimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile belediye şebeke su cari satış fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim kararı aldık. 1 Mart itibariyle almış olduğumuz bu karar doğrultusunda hemşerilerimiz artık daha ucuz su kullanacak. Belediye meclisinde oy birliği ile aldığımız bu kararın kıymetli hemşerilerimize ve Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyüyen ve gelişen Osmaniye'miz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken, emin adımlarla ilerleyen güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.