İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de TAG Otoyolu Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı

Osmaniye’de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, yoğun kar nedeniyle Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı.

Osmaniye'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, yoğun kar nedeniyle Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgede yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.


Bölgede kar temizleme çalışmalarının sekteye uğramaması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için TAG Otoyolu, Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı.


Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bölgede kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü kısa zaman içinde yolu tekrar trafiğe açacaklarını bildirdi.

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