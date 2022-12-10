Osmaniye'de takla atan cipte sürücü yaralandı

Osmaniye'de takla atan cipte sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Düldül yönetimindeki 35 RHP 35 cip Berke Baraj Yoluna geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara vurdu sonra da takla attı. Kaza sonrası sürücü yaralandı. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.