Osmaniye'de takla atan otomobil iş yerine girdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atıp bir iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Köyü yolunda Hamza Ç. idaresindeki 80 ADK 461 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve bir iş yerine girdi. Kazada Hamza Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araçta ve iş yerinde hasar oluştu.