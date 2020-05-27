Osmaniye'de tarihi eser operasyonu

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 384 adet madeni sikke ile 48 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede E.K. isimli şahsın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 384 adet madeni sikke ve 48 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.