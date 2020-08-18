Osmaniye'de tarihi eser operasyonu

Osmaniye'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 148 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Osmaniye il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı Osmaniye merkez girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 148 adet tarihi madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve E.K. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.