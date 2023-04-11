Osmaniye'de tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Düziçi ilçesi Pirsultanlı köyünde Ahmet Çömez'e ait depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için yola çıktı. Ancak yangın bölgesine ulaşmak için uygun bir yol olmadığı için müdahalede edememesi üzerine, Orman İşletmesine bağlı arasözler bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonrası depoda bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.