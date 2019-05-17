Osmaniye'de TBB Meclis Üyeliği seçimi yapıldı

Osmaniye'yi Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde (TBB) temsil edecek olan 4 asil ve 2 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne Osmaniye meclis üyesi seçimi Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimlere Osmaniye il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla belediye meclis üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığını, TBB'nin seçim tüzüğüne göre doğal üyesi olan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yaptığı seçimlerde katip üyeliklerde Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve Kadirli Belediyesini temsilen Başkan Vekili Adil Keleş bulundular.

Toplantıya başkanlık eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye Belediyeler Birliği'ne Osmaniye'den doğal üyeler dışında 4 asil, 2 yedek üyenin seçileceğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliğinde 5 dönem encümen üyeliği yapan Başkan Kara, birliğin belediyelerin hak ve menfaatlerini her platformda savunduğunu kaydetti.

Daha sonra kapalı oylama ile yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri belirlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliğine Osmaniye'den asil üyeler, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Kadirli Belediyesi Başkan Vekili Adil Keleş seçildiler.

Yedek üyeliklere ise Atalan Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım ile Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu seçildiler.