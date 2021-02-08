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Osmaniye'de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kredi kullanamayan şahıslara faizle borç veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kredi kullanamayan şahıslara faizle borç veren tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bankalardan kredi kullanamayan ve paraya ihtiyacı olan şahıslara faiz ile borç para vererek tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.G. ve A.G. isimli zanlılar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında tefecilik suçundan adli işlem başlatıldı.


Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 110 bin 300 TL değerinde 3 adet makbuz, 85 bin 800 TL değerinde 5 adet senet, 5 adet para miktarları ve isimler yazılı not defteri, 6 adet boş senet, 4 adet para miktarı ve isim yazılı liste, 2 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı ve kart okuyucu ile 2 adet flash bellek, 1 adet 7.65 tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 65 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

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