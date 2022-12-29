Osmaniye'de tıra çarpan tır şoförü yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde seyir halindeki tırın, başka bir tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Toprakkale Otoyolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Yalvaç idaresindeki 33 AJM 340 plakalı tır, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyreden 63 AEF 817 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şoför Önder Yalvaç, tır içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde tırdan çıkarılan Önder Yalvaç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.