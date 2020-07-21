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Osmaniye'de torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Osmaniye’de ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 6’sı tutuklandı.

Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 6'sı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde 200.46 gram eroin, 69.64 gram metamfetamin, 75.25 gram bonzai maddesi, 301.93 gram esrar, 4.39 gram kokain, 6 adet Captagon hap, 10 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 2 bin 670 TL para ele geçirildi.


37 şüpheliden H.K., M.K., A.D., M.B., M.Ş. ve B.Ş. adli mercilerce tutuklandı. 31 şahıs ise emniyette serbest bırakıldı.

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