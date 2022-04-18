Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce uyarıda bulunulan Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor. Kent merkezi ve Amanos Dağları'nın belirli noktaları toz bulutlarına teslim olurken, toz bulutlarının yarın kenti terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mısır ve Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de toz taşınımı etkili oluyor. Kent genelinde toz taşınımları etkili olurken, özellikle kent merkezinin dağlara yakın bölgeleri ile Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu yoğun bir şekilde gözlendi. Toz bulutunun yarın kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de Salı sabah saatlerinde, etkisini kaybetmesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.