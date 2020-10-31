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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.


Kaza, Kadirli-Osmaniye yolu Cevdetiye beldesi civarında meydana geldi. Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobil ile 80 AR 437 plakalı hafif ticari araç, Cevdetiye kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil şoförü Serkan Avcı olay yerinde hayatını kaybederken hafif ticari araçta bulunan Durdu Tayma, Ertuğrul Balcı ve Kutlu Oktay Sofuoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil şoförünün cenazesi ise sıkıştığı otomobilden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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