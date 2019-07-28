İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sumbas-Reşadiye köyü yolunda meydana geldi. Merve K. (19) idaresinde ki 07 Y 0905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole takla atıp ters dönerek durabildi. Kaza sonrası yaralanan kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.