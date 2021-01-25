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Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, hayvan çiftliğinden evine dönen Lut Ele'nin kullandığı 80 DN 646 plakalı otomobil ile İrfan Cuma yönetimindeki 80 DB 182 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Göllüler kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta kafasını çarpan Lut Ele yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ele, tedavi altına alındı. Lut Ele'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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