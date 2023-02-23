İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. 80 ADM 452 plakalı kamyonet ile 48 CBF 66 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan araçlar, park halinde bulunan askeri araca çarptı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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