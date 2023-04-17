Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye'de pikapların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 AAE 045 ile 06 DN 0914 plakalı pikaplar çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.