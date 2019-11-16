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Osmaniye'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Osmaniye’de lastiği patlayan aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 6 yaralındı.

Osmaniye'de lastiği patlayan aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 yaralındı.



Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Adana'dan Osmaniye'ye gelmekte olan Kenan E. yönetimindeki 80 BD 337 plakalı araç, TAG Otoyolu'nda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte araç içinde bulunan İlayda Ç. (12), Döndü Ç. (34), Gülten Gül E. (13), Mehmet Can Ç. (10), Ömer Çınar Ç. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'i Ceyhan Devlet Hastanesine, 4'ü Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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