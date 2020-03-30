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Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep-Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİĞEM) çalışan Muhammet Talha Çoban'ın (29) kullandığı 06 EE 0601 otomobil, E 90 Otoyolu Düziçi turnikeleri, Ellek Beldesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü ile yanında bulunan Rahime Aslı Atça (19) ve Beste Sayıner'de (18) kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar Halil Barış Tunçbilek (18) ve Çağrı Çakmak'ın (19) ise tedavisi sürüyor.


Muhammet Talha Çoban'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

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