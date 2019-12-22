Osmaniye'de trafik kazas?: 4'? ?ocuk 6 yaral?

Osmaniye'nin Kadirli il?esinde bir ailenin bulundu?u otomobilin takla atmas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda anne, baba ve 4 ?ocuk yaraland?.

Edinilen bilgiye g?re, kaza Kadirli-Osmaniye karayolunun 20'nci kilometresinde Hemite k?y? yak?nlar?nda meydana geldi. Davut Atasoy'un (37) kulland??? 01 AAJ 317 plakal? otomobil hen?z belirlenemeyen bir sebeple s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ??karak taklalar at?p, yol kenar?ndaki tarlaya devrildi. Kazay? g?renlerin ve ?evrede bulunanlar?n yard?m?yla otomobilden ??kar?lan yaral?lar olay yerine ?a?r?lan ambulans ile Osmaniye'deki ?e?itli hastanelere kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?. Hurdaya d?nen otomobilden sa? ??kan ve ?ans eseri kimsenin ?lmedi?i kazada otomobil s?r?c?s? Davut Atasoy ile birlikte e?i Gurbet Atasoy (29), ?ocuklar? Muhammet Hilmi (11), Belinay (9), Fatma Zehra (6) ve Hatice K?bra Atasoy (1) yaraland?.

Kald?r?ld?klar? hastanede tedavisi s?ren yaral?lar?n sa?l?k durumlar?n?n iyi oldu?u ??renilirken, kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.