Osmaniye'de trafik kazası: 6 yaralı

Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Güney Çevre Yolu Çardak kavşağında meydana geldi. Zeynep P. yönetimindeki 80 ABD 881 plakalı Ford marka araç ile Servet Y. kullandığı 27 ABS 334 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevre yolundan çıkan araçlardan Zeynep P.nin kullandığı araç yol kenarındaki kanala düşerken diğer sürücü Servet Y.' nin aracı yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.