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Osmaniye'de trafik kazası: 7 yaralı

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Osmaniye'ye gelmekte olan Mehmet Akşam (47) yönetimindeki 27 AGJ 78 plakalı hafif ticari araç, TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Osmaniye Devlet Hastanesine, 4'ü özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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