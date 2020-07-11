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Osmaniye'de trafik kazası:1 yaralı

Osmaniye’de üç tekerli motosikletle bir otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Osmaniye'de üç tekerli motosikletle bir otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Devlet Hastanesi ek binası civarında meydana geldi. Ali Ö.(38) ‘nin yönetimindeki motosikletle aynı yönde gitmekte olan Mehmet T. ‘nin kullandığı 34 BL 0923 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis , sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde yola dökülen mazotun üzerine kumlama yaptı.


Polis kazayla ilgili çalışma başlattı

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