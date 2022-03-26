Osmaniye'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep'te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz hayatını kaybederken eşi Şeyma Yılmaz ile Osman A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.