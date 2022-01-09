İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla köyü Agedik Mahallesi'nde 14 yaşındaki Y.E.Y.'nin (14) kullandığı 01 DY 327 plakalı traktör, küçük çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.