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Osmaniye'de traktör şarampole uçtu: 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şarampole uçarak ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole uçarak ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Koçlu köyü Paşaoluğu mevkiinde meydana geldi. Beyazıt Boz'un kullandığı römork takılı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Beyazıt Boz, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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