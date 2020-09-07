Osmaniye'de Türk İslam Sanatları Atölyesi açıldı.

Açılış törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcısı Vekili ve Bahçe Kaymakamı Salih Kalkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ile il genel meclisi üyeleri katıldı.

Atölyenin açılışını protokol mensupları ile birlikte yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, daha sonra atölyede yer alan sergiyi gezerek, Atölye Sahibi Elif Avşar'dan sergilenen ebru, kat'ı ve tezhip eserleri hakkında bilgi aldı. Elif Avşar, amaçlarının Türk İslam Sanatlarını yaşatmak ve bu sanatların kaybolmasını önlemek olduğunu kaydetti.

Atölyenin Osmaniye'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Türk İslam Sanatlarımızı yaşatacak olan Türk İslam Sanatları Atölyesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek kuşaklarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum. İlimize hayırlı olsun” dedi.