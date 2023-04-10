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Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü

Osmaniye’de, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü için valilik kompleksinde tören düzenlendi.Törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amirler ve çok sayıda polis memurları katıldı. Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Dernek Başkanı Mahmut Kaplan tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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