İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı

Osmaniye’de üç okul için yıkım kararı çıktı.

Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı çıktı.


Osmaniye merkezde depreme karşı dayanıksız olduğu tetkik edilen üç okul için yıkım kararı verildi.


Osmaniye'de yapılan deprem tahkiki sonrası Osmaniye Valiliğinin 05-08-2020 tarih ve 10214873 sayılı kararı ile Atatürk Ortaokulu, Ülkü İlköğretim Okulu ve Yavuz Selim İlköğretim Okulu için yıkım kararı verildi.


Buna göre 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında yıkılacak olan okullardaki öğrenciler kendi okul binalarının inşaatı ve yapımı tamamlanana kadar diğer okullarda geçici olarak eğitimlerine devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.