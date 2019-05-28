Osmaniye'de ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, atletizm, basketbol, badminton, boks, güreş, hentbol, voleybol, softbol, tenis, okçuluk, tekvando, judo, halter, hokey, satranç, bisiklet, futbol, masa tenisi, halk oyunları, özel sporcular, engelli sporcular, branşları olmak üzere toplam yirmi bir branşta açmış olduğumuz yaz spor okullarına ücretsiz kayıtların başladığını belirtti. Loğoğlu, "Bu yaz geçmiş yıllardan farklı olarak engelli çocuk ve gençlerin de başvurabilecekleri işitme engelli, bedensel engelli ve görme engelli branşlarında da yaz spor okulları kayıtları yaz boyunca devam edecek. Çocukların ve gençlerin yaz spor okullarımızda spor yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.