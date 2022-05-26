Osmaniye'de uçurtma şenliği düzenlenecek

Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında uçurtma şenliği düzenlenecek.

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Oyunları Ve Oyuncakları Festivali çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlenecek. Samet Aybaba İzci Kampı yanı Dereobası yolunda gerçekleştirilecek olan şenlik 28 Mayıs günü saat 17.00'da düzenlenecek.

Şenlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Çok kıymetli Osmaniyeli hemşerilerim, çocuklarımız için düzenlediğimiz uçurtma şenliğine çocuklarınızla birlikte bekliyoruz. Osmaniye'mizin semalarını uçurtmalarla birlikte renklendirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.