Osmaniye'de üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşamadı

Yedekteki erkek öğrencilerin yurtlarda misafir edilerek mağdur edilemediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniye merkez ve ilçelerinde öğrencilerin barınma sorunu yaşamadıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarının başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı. Osmaniye merkezde yapımı bu yıl tamamlanarak faaliyete alınan 1006 kişilik Kayı Boyu Kız Yurdu'yla kız öğrencilerin barınma ihtiyacı tamamen çözülürken, 151 adet yatak da boşta kaldı. 956 kişi kapasiteli erkek yurdunda ise 188 öğrenci yurtlara yerleştirilemedi. Yedekte görünen erkek öğrencilerin yurtlarda misafir edilmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılında Osmaniye merkezde öğrencilerin barınma sorunu çözülmüş oldu.

Kadirli ilçesinde de yeni açılan fakülte ve bölümlerden dolayı öğrenci artışı yaşanırken kız ve erkek öğrenci yurtları yüzde 100 doluluğa ulaştı. 83 kız öğrenci yedeğe alınırken yedeğe alınan öğrencilerinde barınma ihtiyaçları özel yurtlarla sağlanmaya çalışıldı.

Merkezde 188 erkek öğrenci dışında tüm öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Osmaniye merkezde 2 adet kız yurdumuz var. Merkezde bulunan kız yurdumuzun kapasitesi 1032 kişidir. Şu anda bulunduğumuz Kayı Boyu Kız Yurdu 1006 kişidir. Merkezde yerleşemeyen hiçbir kız öğrencimiz kalmamıştır. 151 adet de mevcut boş yatağımız bulunmaktadır. Merkezde Karacaoğlan erkek yurdumuz var. Bu yurdumuzda 956 kapasitemiz var. Ancak merkezde 188 erkek öğrencimizi yerleştiremedik. Yerleşemeyen öğrencilerimizle alakalı bizlere müracaat eden öğrencilerimizi 15 gün civarında mümkün olduğunca dışarda bırakmamaya yurtlarımızda misafir etmeye gayret ediyoruz. Merkez açısından düşündüğümüzde genel toplamda 188 adet erkek öğrencimiz yedekte görünüyor. Ancak şuanda ihale aşamasında olan bin 500 kişilik erkek yurdumuz yapıldığı takdirde Osmaniye merkezde hiçbir şekilde problemimiz kalmadan bütün öğrencilerimiz yerleşmiş olacak” diye konuştu.

Kadirli ve Düziçi ilçesindeki yurtların son durumuyla ilgili bilgiler de aktaran Loğoğlu, “Kadirli ilçemizde Kredi Yurtlar Kurumumuza ait 472 kişilik yurdumuz mevcut, erkek ve erkek tarafımız tamamen dolmuş durumdadır. Sadece kız tarafımızda şu an için bu yıl üniversitemize yeni açılan fakülte ve bölümlerle birlikte Kadirli'deki kontenjanlarımızda büyük bir artış oldu. Bundan dolayı da 83 tane kız öğrencimiz yedek olarak görünüyor. Ancak bu konuyla ilgilide çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi bizim sadece Kadirli'de değil merkezde de özel 3 adet kız yurdumuz var. Kız yurdu problemi özellerle birlikte merkezde tamamen çözülmüş durumdadır. Bunun dışında Düziçi ilçemizde öğrenci sayımız yaklaşık 500 civarındadır. Ancak Kredi Yurtlar Kurumu'na ait herhangi bir yurdumuz bulunmamakla birlikte Düziçi Belediyesi ile yaptığımız ön protokolle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ait bir binamızı belediyeye protokolle devredip önümüzdeki günlerde erkek öğrencilerimizin Düziçi'ndeki yurt problemi de çözülmüş olacak. Zaten geçtiğimiz yıllarda Düziçi Belediyesi'ne ait 120 kapasiteli yurdumuz vardı. Düziçi ilçemizde de şu an itibariyle herhangi bir öğrenci problemimiz bulunmamaktadır” dedi.