Osmaniye'de üreticilere yüzde 75 hibe destekli soya tohumu dağıtıldı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde üreticilere, yüzde 75'i Bakanlık hibesiyle temin edilen soya tohumu dağıtıldı.

Toprakkale Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen programa Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, "6 Şubatta yaşadığımız deprem afetinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çiftçilerimizin üretime devam etmesi ve bu bölgede yaşayan çiftçilerimizin desteklenmesi konusunda bizlere talimatı olmuştu. Bu çerçevede, İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin her daim yanında olmaya gayret gösterdik."dedi.

Konuşmasının devamında deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren İl Müdürü İlmeç, "Bugün soya tohumu dağıtımı için bir aradayız. Soya özellikle Ülkemiz ekonomisi için çok önemli. İlimiz için de ayrı bir öneme sahip çünkü bizim alanlarımızın birçok yerinde soya yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'de soya üretiminde 4. sıradayız. Soya hem Ülkemiz için, Ülke ekonomimiz için, çiftçimiz için çok önemli bir ürün. Ayrıca bir münavebe ürünü olması bakımından toprağın zenginleşmesi, dinlenmesi, kendini toparlaması açısından da soya yetiştiriciliği önem arz etmekte. Bu çerçevede biz soya üretiminde hem Merkezde hem Toprakkale'de hem Düziçi'nde hem de Kadirli'deki çiftçilerimize yaklaşık olarak 5 bin dekarlık alanda üretilecek bir soya tohumunu çiftçilerimizle buluşturduk. Bugün son noktayı Toprakkale'de koyuyoruz" dedi.

Başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü kutlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Çiftçilerimize ve hayvancılık yapan, köylerde çalışan ve köylerimizi ayakta tutacak insanlarımıza ne kadar destek olursak aslında ekonomimizin de insanlığın da olmazsa olmaz ürünlerinin, gıdanın üretilmesinin sağlanması, dışa bağımlılığın azalması anlamında da çok önemli. Hangi alanda olursa olsun dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik özgürlük, ekonomik bağımsızlık anlamında da çok önemli. Türkiye her alanda çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, düşünün artık kendi uçağını yapıyor, kendi İHA'larını yapıyor hatta ihraç ediyor, dünyayla yarışıyor, dünyanın en gelişmiş otomobilini üretiyor, bunlar gurur verici. Her alanda en iyisini yapmalıyız. Tarımda da teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalı, en kaliteli, en doğal ürünleri üretmeliyiz. O zaman kimseye ihtiyacımız olmaz. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak." Türkiye Cumhuriyeti Devletine layık, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, azimle kararlılıkla çalışmak hepimize bir görevdir" dedi.

6 Şubat yaşanan depreminin çok büyük bir felaket olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Deprem, 15 Milyon insanın yaşadığı 11 şehri o kadar etkili vurdu. Dünyanın süper güçlerinin altından kalkamayacağı bu felaketin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde altından kalkıyoruz, kalkacağız. Allah'ın izniyle de Devlet-Millet tek yürek oldu, bunu da başarıyoruz, alnımızın da akıyla tamamlayacağız. Osmaniye olarak ilk andan itibaren bütün gayretimizle bütün hemşerilerimizi bu felaketten en az zararla en az etkilenmeyle nasıl atlatırız mücadelesini veriyoruz. Gerçekten bu felaketten bütün ekonominin dalları, çiftçilerimiz etkilendi. Hükümetimiz, Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çiftçilerimizi de desteklemek, çiftçilerimizin yanında olmak hususundaki bu desteklerine Tarım ve Orman Bakanlığımıza da minnettarız. Bu desteklerin devamı için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu destekler berekete neden olur, güzel kazançlara neden olur. Siz üretmeye devam edin, Devletimiz sizin yanınızda ve yanınızda olmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti gelecekte çok daha parlak çok daha güçlü bir Devlet olarak yoluna devam edecek. Çiftçilerimize soya tohumu desteğinin bereket ve kazanç olup dönmesini diliyorum. "dedi.