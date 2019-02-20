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Osmaniye'de uyarıcı hap operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Osmaniye'de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Çardak mevkisinde, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi.


Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.

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