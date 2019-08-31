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Osmaniye'de uyuşturucu baskını

Osmaniye’de polise yapılan ihbar üzerine harekete geçen Narkotik polisleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Osmaniye'de polise yapılan ihbar üzerine harekete geçen Narkotik polisleri bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Osmaniye Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, toplam 521,78 gram kubar Esrar maddesi ve 0,79 gram Kenevir bitkisi tohumu yapılan aramada ele geçirilmiş, maddelere el konulmuştur. Şahısla ilgili Adli işlem başlatıldı.

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