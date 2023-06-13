Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele: 26 gözaltı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele , İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6-12 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 22 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 şühpeli yakalandı. Aramalarda 193,41 gram bonzai, 81,21 gram metanfetamin, 11 bin 520 TL para, 188,12 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı maddesi, 63,99 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 35 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.