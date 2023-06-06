Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları 34 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 26 ayrı operasyonda, 34 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele , İstihbarat Şube , Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 bin 501 adet uyuşturucu hap, 364,70 gram eroin, 102,92 gram esrar, 88.82 gram bonzai ve 15,23 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 34 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.