Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları:26 gözaltı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 19 ayrı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kadirli ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 - 26 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı operasyon düzenledi,26 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 287, 72 gram Bonzai, 844,22 gram metamfetamin, 12 kilo 450 gram esrar, 15 kilo 300 gram skunk maddesi, 80 adet uyuşturucu hap, 4 kilo 500 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 14 adet kartuş, 3 adet tabanca, 17 adet fişek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.