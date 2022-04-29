İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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