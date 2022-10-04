Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 26 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 12 kilo 357 gram toz esrar, 247.32 gram metamfetamin, 112.75 gram esrar, 4.47 gram eroin, 0.89 gram bonzai, 29 kök Hint keneviri, 7 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.