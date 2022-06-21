Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 8 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 13-20 Haziran tarihleri arasında 7 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 24 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 199.83 gram metamfetamin, 13.19 gram eroin, 5.72 gram esrar, 4.01 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.