Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye'de polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Düziçi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, araçlarında uyuşturucu madde olduğu belirlenen şüpheliler A.Ö. ile O.S. tespit edildi. Şüpheli aracı belirleyen ve takibe alan ekipler Çamiçi uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada sentetik ecza hapları, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği ve 58,89 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. 2 şüpheli ifade sonrası 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan' suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.