İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akçataş köyünde O.A., M.A. ve Z.A. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, 21 gram kenevir bitkisi tohumu, 37 metre sulama hortumu ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.