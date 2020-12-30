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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında S.K. isimli şahsın Adana'dan ilçeye uyuşturucu madde getirdiği yönünde bilgi aldı. Düzenlenen operasyonla uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan S.K., G.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi.


Şahıslara ait araçta ve evlerinde yapılan aramalarda bin 857 gram kannabinoid uyuşturucu madde, 5 gr esrar, 25 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 25 bin 600 lira para ele geçirildi.

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