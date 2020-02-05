Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3,04 gram eroin, 1,72 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 2 adet cep telefonu, 6 adet sim kart ve uyuşturucu kullanma aparatları, 1 adet şırınga, 1 adet enjektör, 1 adet kaşık ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.