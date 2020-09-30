Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındıOsmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan örgüte eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan örgüte eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H., Ü.U., B.K., M.G., S.C., Z.U. ve Ç.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram esrar maddesi, 20 adet sikke, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.